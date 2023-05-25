В Новосибирске нутрициолог Конина рассказала о водорослях для похудения

В Новосибирске нутрициолог Конина рассказала, кому противопоказаны водоросли.

В Новосибирске все большую популярность набирают диеты, в которых рекомендуется употреблять блюда с добавлением морских водорослей. Это связано с тем, что такое питание помогает быстрее сжигать лишние калории. Наталья Конина, нутрициолог и специалист по немедикаментозному оздоровлению сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1», рассказала «МК в Новосибирске», насколько подобное питание полезно и какие последствия могут быть от злоупотребления такими растениями.

По словам эксперта, чаще всего в диетах рекомендуют добавлять в блюда бурые и красные водоросли, в составе которых много альгината, подавляющего усвоение жиров в кишечнике. Благодаря этому, снижается калорийность питания, что приводит к уменьшению веса. Водоросли содержат витамины B, C, E и K, омега-3 жирные кислоты, полифенолы и в 10 раз больше минералов, чем наземные растения. Эти вещества содержат повышенное количество железа, кальция и йода, что положительно влияет на изначально жирные волосы, ногти и кости.

Однако, по словам Кониной, у некоторых людей после избыточного употребления этих растений могут появиться проблемы с кожей, а волосы станут сухими. Это связано с дефицитом жирных кислот и жирорастворимых витаминов. Кроме того, при частом употреблении водорослей может возникнуть еще одна проблема: поскольку жиры начинают усваиваться хуже, то организм не получает их полезную часть.

Нутрициолог также отметила, что водоросли противопоказаны людям с заболеванием щитовидной железы, так как в них содержится большое количество йода, людям с ферментативной недостаточностью, так как альгинат в водорослях будет усугублять эту проблему еще больше, а также пациентам, принимающим антикоагулянты, так как в водорослях содержится большое количество витамина К, который способствует разжижению крови.

Конина подчеркнула, что перед такой диетой лучше проконсультироваться у специалиста, так как это зависит от особенностей организма, веса и наличия тех или иных заболеваний.