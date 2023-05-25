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общество

В Новосибирске пешеходам запретили ходить по четной стороне улицы Сибиряков-Гвардейцев

Фото: Денис Винокуров, фото носит ознакомительный характер

В Новосибирске начались ремонтные работы на мосту через реку Тула.

В Новосибирске на улице Сибиряков-Гвардейцев закрыли проход для пешеходов. Об этом сообщили в управлении автомобильных дорог мэрии.

Теперь пешеходы не смогут ходить по четной стороне этой улицы, на участке от улицы Немировича-Данченко до площади Сибиряков-Гвардейцев.

В качестве альтернативы пешеходам предлагается тротуар на нечетной стороне улицы. Туда можно попасть через пешеходные переходы в районе улиц Немировича-Данченко и площади Сибиряков-Гвардейцев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске до конца года ограничили движение транспорта на площади Труда.

#Новосибирская область #ограничение движения
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