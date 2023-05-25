В Новосибирске пройдёт интерактивный фестиваль красоты

Новосибирские бьюти-мастера проведут обучающие занятия.

В лофт-парке "Подземка" (Красный проспект, 161) 30 мая состоится уникальный интерактивный фестиваль красоты "Beauty Champions Battle" (версия Junior) — единственный в России.

На фестивале объединятся десять ведущих образовательных центров Сибири для демонстрации работ мастеров парикмахерского искусства, маникюра, дизайна ногтей и визажа.

Мероприятие будет проводиться по особому формату: один преподаватель будет тренировать участников, а оценку производить независимый эксперт. При этом эксперту будет доступен только номер участника, чтобы обеспечить честное, профессиональное и компетентное судейство.

В рамках фестиваля будут представлены три зоны мастер-классов, где востребованные специалисты из Сибири, чемпионы России и мира проведут обучающие занятия по преображению. Мастер-классы будут полезны как для зрителей, так и для профессионалов. Кроме того, на фестивале будет установлена 7-метровая фотозона в стиле киберпанк. В течение дня среди зрителей будут разыграны 50 бьюти-боксов.

Важной частью фестиваля станет мини-ярмарка, где компании предложат жителям Новосибирска косметические средства (включая профессиональную косметику и средства для домашнего ухода.

Подробнее ознакомиться с расписанием можно в сообщении мэрии Новосибирска.