В Новосибирске мобилизованный получил 5 лет колонии за дезертирство

Военнослужащего из Новосибирской области осудили на 5 лет за самоволку продолжительностью в месяц.

В Новосибирске рядовой покинул военную часть. На него завели уголовное дело, спустя месяц он по указанию следователя заявил о себе, и его арестовали. Новосибирский гарнизонный военный суд осудил его на 5 лет лишения свободы.

Рядовой 29 декабря 2022 года ушел из военной части и направился к месту жительства, где проводил время с семьёй без намерения возвращаться. На него завели уголовное дело части 3 статьи 338 УК Российской Федерации.

Спустя месяц, 23 января 2023 года, его вызвали в военный следственный отдел Следственного комитета России по Новосибирскому гарнизону. Началось судебное дело, которое продлилось до 23 мая. В этот день Новосибирский гарнизонный военный суд огласил приговор: рядового признали виновным и осудили на 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.