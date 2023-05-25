В Новосибирске стартовало голосование за финалистов конкурса «Главный котик Новосибирска 2023»

Фотоконкурс «Главный котик Новосибирска 2023» подходит к концу. Началось финальное голосование за звание лучшего сибирского пушистика этого года. Поставить лайк одному из участников можно до 31 мая.

В финал попало двенадцать котиков, которые порадовали читателей Сиб.фм яркими и забавными фотографиями. Познакомимся поближе с каждым участником.

Матильда

Номер: 9.

Описание: «Матильде 1,5 года. Она подкидыш. Очень обаятельная и притягательная дама, с высоким интеллектом. В общем, чудо природы. Она, как ребёнок: всё понимает, азартная и очень любознательная».

Снежа

Номер: 80.

Описание: «Кошечка Снежа — 5 лет. Взята из приюта "Кошкино Лукошко"».

Пусик

Номер: 85.

Описание: «Наш кот: папу любит за то, что он ему покупает вкусняшки; маму за то, что убирает за ним; сына любит, потому что они, как братья, выросли вместе; дочь же его интересует, как человек с валерьянкой».

Макс

Номер: 340.

Описание: «Макс — красавец-котомужчина».

Фёдор

Номер: 407.

Описание: «Фёдор Саныч — самый энергичный и неугомонный котик на земле. У него огромное количество игрушек. Он всегда найдёт время, чтобы принудить к «тыгы-дыкам» своего старшего брата Сашу».

Микки

Номер: 447.

Описание: «Я — домашний шотландский котик. Мне 8 лет, люблю курочку и постоянно прошу вкусняшки. Я — звезда соцсетей, у меня тысячи подписчиков. У меня богатая родословная, мои братья и сестры живут по всему миру».

Шерхан

Номер: 487.

Описание: «Раньше жил в Котокафе. Забрали его к себе 5 лет назад. Очень активный и ласковый котик. Любит детей и играть в мяч».

Омина

Номер: 505.

Описание: «Кошечка-черепашка, два года. Умница и шкодница. А Вы знали, что черепаховыми бывают только кошечки? Для сочетания черного и рыжего нужно две Х-хромосомы, а это возможно только у самок».

Матильда

Номер: 621.

Описание: «Добрая и ласковая».

Барсик

Номер: 671.

Описание: «Судьба привела маленького котёнка к дверям моей работы в обл. Новосибирска. Несмотря на то, что дома попугай, он стал членом нашей семьи. Барсик обожает спать, играть и общаться с Кешей».

Йода

Номер: 1652.

Описание: «Йода — неземная, пахнущая солнцем и теплом. Компаньон во всех делах: и в уборке, и в стирке, и в вязании... Настоящая помощница. Очень любит играть с мухами. С Йошкой любое утро доброе! Урчалка тёплая плюш».

Геральт

Номер: 1796.

Описание: «Очень умный, любознательный, со своенравным характером, любит поспать днем, а вечером порезвиться».

Перед вами двенадцать финалистов, каждый из которых достоин звания главного котика Новосибирска. Выбирайте своего любимца и давайте вместе определим победителя! Голосовать можно раз в сутки, так что не забывайте заглядывать на сайт фотоконкурса и поддерживать участников.

В качестве награды победитель получит годовой запас корма Catland от генерального спонсора — компания Алейскзернопродукт имени Старовойтова.