Главный котик
ГОРОДА!
ЖМИ!
сегодня
25 мая, 11:40
пробки
5/10
погода
+16°C
курсы валют
usd 79.96 | eur 86.19
сегодня
25 мая, 11:40
пробки
5/10
погода
+16°C
курсы валют
usd 79.96 | eur 86.19
сегодня 10:39
общество

В Новосибирске улицу Мира отремонтируют за 0,5 миллиарда рублей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Ремонт улицы Мира в Новосибирске обойдется в 573 миллиона рублей.

Власти Новосибирска ищут подрядчика для ремонта улицы Мира в Кировском районе. Ремонт будет проводиться на участке от площади Сибиряков-Гвардейцев до Советского шоссе. Соответствующий контракт размещен департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии на сайте госзакупок.

Согласно документу, работы на протяжении почти 2,5 километров будут включать снятие старого асфальта и укладку нового, поднятие дождеприемных колодцев, установку бордюров и трамвайных путей, замену знаков, нанесение разметки, а также ремонт тротуаров и светофоров.

Работы будут разделены на 5 этапов и планируется завершить их к 30 сентября 2024 года.

Заявки на участие в электронных торгах принимаются до 9 июня текущего года. Начальная цена контракта составляет 573 000 513 рублей.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Сергей Щукин
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в