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общество проиcшествия

В Новосибирске задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней девочки в подъезде

Фото: Следственный комитет по Новосибирской области

В Новосибирске задержан подозреваемый в надругательстве над девочкой.

В пресс-службе регионального Следственного комитета сообщили о задержании подозреваемого в случае надругательства над девочкой в подъезде в Ленинском районе Новосибирска. Преступление произошло 18 мая, когда мужчина последовал за девочкой в дом, напал на нее в лестничной клетке и скрылся. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 135 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая квалифицирует развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Следователи также предполагают, что подозреваемый может быть причастен к подобным развратным действиям в отношении других детей. Ему будет назначена мера пресечения в ближайшее время.

В случае наличия информации об аналогичных преступлениях, следователи просят обращаться по следующим номерам: 8 (383) 203-57-39 и 8 (383) 301-28-77.

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Сергей Щукин
Журналист

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