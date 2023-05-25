В Новосибирске задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней девочки в подъезде

В Новосибирске задержан подозреваемый в надругательстве над девочкой.

В пресс-службе регионального Следственного комитета сообщили о задержании подозреваемого в случае надругательства над девочкой в подъезде в Ленинском районе Новосибирска. Преступление произошло 18 мая, когда мужчина последовал за девочкой в дом, напал на нее в лестничной клетке и скрылся. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 135 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая квалифицирует развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Следователи также предполагают, что подозреваемый может быть причастен к подобным развратным действиям в отношении других детей. Ему будет назначена мера пресечения в ближайшее время.

В случае наличия информации об аналогичных преступлениях, следователи просят обращаться по следующим номерам: 8 (383) 203-57-39 и 8 (383) 301-28-77.