В Новосибирской области 26 мая похоронят четверых погибших на СВО военных

В ходе СВО погибли четыре жителя Новосибирской области.

26 мая 2023 года в Здвинском районе состоится прощание с Максимом Котенко, участником специальной военной операции.

Максим Котенко родился 3 июля 1991 года в селе Светлое. В 2007 году он окончил Светлинскую основную школу, а затем продолжил образование на юридическом факультете Куйбышевского политехнического техникума. После получения диплома в 2010 году, Максим был призван в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. Он проходил службу в Чите и Уссурийске, после чего был уволен в запас в 2011 году. В последующие годы он работал в Куйбышеве менеджером по продажам.

Близкие и друзья помнят Максима как настоящего мужчину, преданного сына и верного товарища. Он всегда отличался любовью к своей семье.

Рядовой Максим Котенко погиб 18 мая 2023 года.

Прощание с Максимом Котенко состоится 26 мая в сельском клубе села Светлое. Родные, друзья и знакомые смогут проститься с ним с 10:00 до 13:00, а в 13:00 состоится митинг памяти.

Прощание также пройдёт с жителем Куйбышевского района Андреем Самойловым.

Для тех, кто хочет проститься с военнослужащим, гражданская панихида состоится 26 мая в Помельцевской средней общеобразовательной школе по адресу: деревня Помельцево, улица Северная, 1. Прощание будет проходить с 10:00 до 12:00.

Андрей Самойлов был одним из учеников Помельцевской школы. В свои школьные годы он активно участвовал в жизни учебного заведения, проявлял интерес к учебе, занимался спортом и принимал участие в соревнованиях. Он был известен своим трудолюбием, отзывчивостью и целеустремленностью. После окончания школы Андрей успешно закончил Куйбышевский политехнический техникум и отлично служил в армии, всегда выполняя свои обязанности с добросовестностью.

Андрей Самойлов был призван в ряды Вооруженных сил Российской Федерации в рамках частичной мобилизации 26 сентября 2022 года. Однако 12 мая 2023 года, после получения тяжелого ранения в ходе выполнения боевого задания, Андрей Самойлов скончался в госпитале.

В тот же день жители Сузунского района проводят в последний путь Ивана Пяткова, который погиб при исполнении своего служебного долга в ходе специальной военной операции.

Прощание состоится в здании Дома культуры, расположенном в селе Малышево. Родные, друзья и сограждане смогут проститься с Иваном Михайловичем с 10:00. Будет организовано траурное мероприятие, начиная с 12:30.

Также пройдёт прощание с уроженцем села Новочановское Барабинского района — Юрием Первухиным.

Прощание с Юрием Васильевичем состоится завтра, 26 мая 2023 года, в Новочановском Доме культуры. Родные, друзья и знакомые смогут проститься с ним в период с 10:00 до 12:00. После прощания состоится погребение, которое начнется в 12:00.