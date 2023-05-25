В Новосибирской области 26 мая стартует ЕГЭ по химии

В Новосибирской области глава минобра примет участие в процедуре проведения ЕГЭ.

В Новосибирской области 26 мая выпускники будут сдавать первый Единый государственный экзамен. Это будет химия. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Участие в процедуре демонстрации ЕГЭ на базе школы №20 в Новосибирске примет глава минобра области Сергей Федорчук. Экзамен по химии будут сдавать 98 человек.

В основной период ГИА-11 — с 26 мая по 1 июля — для выпускников будет организовано более 130 пунктов сдачи экзаменов.

Напомним, ранее в Новосибирске был опубликован точный график сдачи государственных экзаменов в 2023 году.