В Новосибирской области показали новые автобусы на маршруте аэропорт «Толмачёво» — Вокзал «Новосибирск-Главный»

В Новосибирской области полностью заменят старые китайские автобусы на маршруте № 111Э.

В Новосибирской области показали новые автобусы, которые будут курсировать по маршруту Аэропорт «Толмачёво» — Вокзал «Новосибирск-Главный». Об этом сообщил портал «Аэро-Сити».

Старые китайские автобусы марки «Golden Dragon» заменят на 4 новых, в каждом из которых будет по 53 посадочных места. Автобусы уже находятся на пути в город Обь. Отмечается, что новые автобусы работают на газе и являются более экологичными.

Напомним, в конце апреля минтранс региона сообщил, что по маршруту Аэропорт «Толмачёво» — площадь Маркса в Новосибирске также стали ходить новые автобусы. Всего на линии работают 6 комфортабельных низкопольных и экологически чистых автобусов большого класса, закупленных по программе софинансирования из областного бюджета. Автобусы оснащены системами климат-контроля, камерами видеонаблюдения и доступны для маломобильных групп населения.