В Новосибирской области пресекли крупный канал поставки наркотиков в Хакасию

В Новосибирской области силами ФСБ и транспортной полиции нескольких регионов был ликвидирован крупный наркотрафик.

Сотрудники ФСБ и транспортной полиции провели ряд задержаний наркоторговцев в Новосибирске и Абакане. Все задержанные принадлежали к одной преступной группировке и обеспечивали поставку синтетических наркотиков из Новосибирской области в Республику Хакасия. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СФО.

В ходе оперативных мероприятий были задержаны четверо наркодилеров и изъято почти 2 кг синтетических наркотиков двух видов, которые предназначались для передачи закладчикам из Хакасии и последующей продажи через Интернет.

В отношении каждого участника преступной группы следователи возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ в особо крупном размере, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей группой лиц по предварительному сговору). Им грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Читы продавали наркотики в киосках под видом пищевого мака из Новосибирска