В Новосибирской области товарный поезд насмерть сбил мужчину в районе станции Мошково

В Новосибирск машинист товарного поезда не смог предотвратить трагедию.

Житель Новосибирской области погиб под колесами товарного поезда. Трагедия произошла около 3 часов утра 25 мая в районе станции Мошково. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СФО.

По предварительным данным, машинист поезда увидел человека на путях, подал предупреждающий сигнал и применил экстренное торможение. Однако трагедии все же не удалось избежать. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Сотрудники транспортной полиции и следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России устанавливают обстоятельства случившегося.

Напомним, ранее в Новосибирской области поезд сбил насмерть 25-летнего мужчину.