В Новосибирской области загорелся участок с заброшенным домом площадью более 4000 квадратных метров

В Купино под Новосибирском загорелся бесхозный дом и прилегающий к нему крупный участок.

В среду, 24 мая, в 15:35 сотрудники пожарно-спасательной части №59 в городе Купино, Новосибирская область, обнаружили густой дым, исходящий с улиц Кирова и Осипенко. Несмотря на отсутствие сообщений о пожаре со стороны местного населения, пожарные немедленно отправились к месту предполагаемого возгорания. В это время происходило горение кровли безхозного дома, надворных построек и камыша. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Чтобы потушить пожар, бригада МЧС проложила магистральную линию от пожарного гидранта. Через час возгорание удалось локализовать. Ещё через 17 минут после этого огонь был полностью потушен на площади 4 160 квадратных метров, из которых 4 000 квадратных метров составлял сгоревший камыш. Крыша заброшенного дома, веранда и надворное строение были уничтожены огнем, а у частного жилого дома повреждена крыша и постройка во дворе.

Добровольцы из Купино оказали помощь профессиональным пожарным в ликвидации крупного пожара. Всего в происшествии приняли участие 17 человек и 6 единиц техники.

Сотрудники МЧС России проводят расследование, чтобы установить причину пожара. Безразличие местного населения, неубранные территории населенного пункта с сухой растительностью, игнорирование ландшафтных пожаров, которые могут перекинуться на строения, в том числе жилые, могли привести к более серьезным последствиям, если бы не бдительность пожарных города Купино.