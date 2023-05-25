Врач предупредил об опасных болезнях, которыми могут заразиться дачники

Речь идет о столбняке и мышиной лихорадке.
Аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Александр Андреев рассказал, что во время работ по огороду, люди могут запросто подцепить инфекции, которые передаются через почву. Об этом пишет «Газета.Ru».
«Токсоплазмоз – паразитарное заболевание. Оно поражает центральную нервную систему человека, сопровождается судорогами и лихорадкой. Инфекция также способна вызывать воспаление в мышечной ткани сердца и оболочках мозга», — объяснил специалист.
Врач также предупредил, что при возделывании почвы существует риск заразиться мышиной лихорадкой.
«Заболевание представляет особую опасность для почек. Кроме того, оно может спровоцировать и другие тяжелые осложнения – вплоть до кровоизлияния в мозг, заражения крови, отека легких и воспаления мышечной ткани сердца», — продолжил аллерголог.
Андреев упомянул и о столбняке, возбудитель которого может попасть в землю с выделениями зараженных птиц и животных.
«В организм человека он способен проникнуть даже через небольшое повреждение на коже – царапину, трещинку, след от занозы. Если ранее зараженный не был привит от столбняка, вероятность летального исхода окажется крайне высока», — резюмировал он.