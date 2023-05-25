Врач предупредил об опасных болезнях, которыми могут заразиться дачники

Речь идет о столбняке и мышиной лихорадке.

Аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Александр Андреев рассказал, что во время работ по огороду, люди могут запросто подцепить инфекции, которые передаются через почву. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Токсоплазмоз – паразитарное заболевание. Оно поражает центральную нервную систему человека, сопровождается судорогами и лихорадкой. Инфекция также способна вызывать воспаление в мышечной ткани сердца и оболочках мозга», — объяснил специалист.

Врач также предупредил, что при возделывании почвы существует риск заразиться мышиной лихорадкой.

«Заболевание представляет особую опасность для почек. Кроме того, оно может спровоцировать и другие тяжелые осложнения – вплоть до кровоизлияния в мозг, заражения крови, отека легких и воспаления мышечной ткани сердца», — продолжил аллерголог.

Андреев упомянул и о столбняке, возбудитель которого может попасть в землю с выделениями зараженных птиц и животных.

«В организм человека он способен проникнуть даже через небольшое повреждение на коже – царапину, трещинку, след от занозы. Если ранее зараженный не был привит от столбняка, вероятность летального исхода окажется крайне высока», — резюмировал он.

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