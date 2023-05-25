Жители Новосибирска 29 мая увидят в небе редкое явление

Жители Новосибирска станут свидетелями события, которое происходит раз в 20 лет.
29 мая жители Новосибирска смогут наблюдать уникальный парад планет невооруженным глазом:
в одну линию выстроятся Сатурн, Нептун, Юпитер, Меркурий и Уран, которые расположатся созвездиях Водолея, Рыб, Овна и Тельца. Об этом сообщил сайт Московского планетария.
В древности полагали, что подобное сближение планет является предзнаменованием катастроф и стихийных бедствий. По словам ученых, парады на небосводе действительно меняют энергетическую ситуацию на Земле, но не причиняют ей вреда.
Чтобы увидеть майское выравнивание планет, астрологи советуют взглянуть на небо в ночь с 28 по 29 мая. Лучше захватить с собой бинокль и карту звездного неба. Лучше всего парад планет будет виден за час до рассвета.
Напомним, ранее сообщалось, что 28 марта в Новосибирске был виден весенний парад планет.