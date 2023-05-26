32-летний менеджер по продажам из Новосибирской области Максим Котенко погиб на СВО

В Здвинском районе Новосибирской области 26 мая простятся с погибшим героем.

В Здвинском районе Новосибирской области 26 мая простятся с погибшим в ходе СВО на Донбассе Максимом Котенко. Сообщение об этом опубликовано в официально группе администрации района в ВК.

Максим Котенко был мобилизован 24 сентября 2022 года. На Донбассе он служил водителем автомобильного отделения по подвозу боеприпасов гаубичной артиллерии автомобильного взвода роты материального обеспечения дивизиона войсковой части 87045.

18 мая Максим Котенко погиб. Ему было 32 года.

Земляки вспоминают, что боец родился и рос в селе Светлое. Там и окончил школу. Потом получил профессию юриста в Куйбышевском политехническом институте. В 2010 году Максим Котенко был призван в армию. Службу проходил в Чите и Уссурийске. После увольнения в запас вернулся в Куйбышев, где работал менеджером по продажам. Он очень любил свою семью.

Прощание с Максимом Котенко будет проходить 26 мая в клубе села Светлое, с 10 до 13 часов.

Редакция Сиб.фм приносит соболезнования родным и близким героя.