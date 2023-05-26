Больше половины россиян поддержали введение четырехдневной рабочей недели

81% работодателей поддержали идею о сокращении рабочей недели до четырех дней.

Большая часть работодателей (81%) поддерживает введение четырехдневной рабочей недели. Однако только 4% компаний готовы рассмотреть такой вариант в ближайшие годы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса hh.ru.

Отмечается, что за сокращение рабочей недели в основном выступает крупный бизнес.

Кроме того, в исследовании говорится, что главным преимуществом перехода на сокращенный график опрошенные назвали уменьшение выгорания сотрудников, основным недостатком — необходимость снижать зарплату работникам.

Напомним, работодатели стали испытывать трудности при поиске новых сотрудников.