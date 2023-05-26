Главный котик
ГОРОДА!
ЖМИ!
сегодня
26 мая, 13:45
пробки
6/10
погода
+17°C
курсы валют
usd 79.96 | eur 86.19
сегодня
26 мая, 13:45
пробки
6/10
погода
+17°C
курсы валют
usd 79.96 | eur 86.19
сегодня 11:37
общество

Больше половины россиян поддержали введение четырехдневной рабочей недели

Freepik, authors:sutlafk

81% работодателей поддержали идею о сокращении рабочей недели до четырех дней.

Большая часть работодателей (81%) поддерживает введение четырехдневной рабочей недели. Однако только 4% компаний готовы рассмотреть такой вариант в ближайшие годы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса hh.ru.

Отмечается, что за сокращение рабочей недели в основном выступает крупный бизнес.

Кроме того, в исследовании говорится, что главным преимуществом перехода на сокращенный график опрошенные назвали уменьшение выгорания сотрудников, основным недостатком — необходимость снижать зарплату работникам.

Напомним, работодатели стали испытывать трудности при поиске новых сотрудников.

#работа #рабочая неделя #сокращения
ОЦЕНИТЬ статью
0

Дарья Бочкун
журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в