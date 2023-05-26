Число доступных новостроек Новосибирска сократилось за квартал на четверть

Эксперт оценил изменения на рынке недвижимости за последний квартал.

При небольшом росте суммарного предложения квартир в новостройках с 14 084 до 14 368 штук с конца февраля по конец мая общее число лотов с ценой ниже 85 тысяч рублей за квадрат уменьшилось в Новосибирской агломерации с 3907 до 2984 единиц или на 24%. Об этом сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

При этом число квартир с ценой квадрата выше 145 тысяч рублей выросло всего на 8%, а средняя цена предложения увеличилась за квартал на 2,5% с 121 033 до 124 093 рублей за квадратный метр. По словам эксперта, динамика цены на 80% связана с вымыванием самых доступных вариантов. Средняя площадь квартиры выросла на 1,3% до 51,7 квадратных метра.

На 31% выросло количество предложений напрямую от застройщика в сданных домах со 1177 до 1539 лотов.

«Единственным сегментом, в котором нарастает дефицит, остаются квартиры напрямую от застройщика с отделкой под ключ в самом Новосибирске. Число таких предложений уменьшилось со 117 до 94, а цена квадратного метра в них увеличилась на 4,3%», — уточнил аналитик.

Здесь предложения в ЖК «Дивногорский» – 43 лота, квартал у реки «Аквамарин» — 25 лотов, ЖК «Чистая Слобода» — 18 лотов, «Акварельный 3.0» — 4 лота, Новые Матрешки – 2 предложения, и Радуга Сибири – 1 квартира, заключил Николаев.

Напомним, Новосибирская область в лидерах по вводу проблемных объектов.