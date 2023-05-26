Годы не щадят: женщины трёх этих знаков Зодиака стареют рано

Ранняя старость, с медицинской точки зрения, обусловлена набором генов, а с астрологической – расположением звёзд, потому три созвездия из Зодиакального круга несут в себе тот самый ген раннего увядания.

Ещё древние звездочёты заметили, что представительницы некоторых знаков теряют свою молодость и красоту быстрее, чем их соседки по гороскопу. Современные эксперты в области астрологии развили эту теорию и вычислили три знака Зодиака, рождение под которыми ведёт к ранней старости, а потому начинать борьбу за молодость нужно максимально раньше.

РАК

Мало того, что энергия Созвездия, под которыми родились такие женщины, несёт в себе ген раннего увядания, так ещё и сами дамы погружаются в заботы о семье и детях настолько глубоко, что забывают о себе любимой. Для представительниц этого знака Зодиака на первом месте стоит кто угодно, но не они сами. А зря, сетует российский астролог и таролог Галина Янко. По её экспертному мнению и многолетним наблюдениям, противостоять генетике и звездам можно в любом возрасте. Сохранить молодость помогут три вещи: косметика, спорт и любовь к себе.

ДЕВА

Представительницы этого знака Зодиакального круга живут под девизом – «Не родись красивой, а родись умной!». С самого детства они погружаются в поглощение информации, их внутренний мир вращается вокруг построения успешной карьеры. В итоге сосредоточенность на внутреннем мире крадёт драгоценную внешнюю молодость и красоту. «Перекос» в сторону карьеры отражается на лице Дев ещё до 30 лет. Выходом из этой перекошенной ситуации может стать совмещение обучающих профессиональных курсов с мастер-классами по уходу за собой.

ВЕСЫ

Ситуация у женщин, рождённых под этим знаком Зодиака, сложнее, чем у предыдущих двух, поскольку и созвездие, и гены наделили их деформационным типом старения (провисание или птоз мягких тканей лица, плотная, блестящая, жирная пористая кожа с проявлениями купероза). При таком «наборе» не помогут даже правильное питание и здоровый образ жизни. Зато большие деньги женщины-Весы зарабатывают быстрее и легче других дам. Поэтому астрологи настоятельно рекомендуют направить часть этих средств на заботу о себе. Начинать можно в любом возрасте, поскольку возможности современной косметологии шагнули далеко за рамки мыслимых пределов.