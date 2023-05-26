Имя победителя «Главного котика 2023» объявят уже через пять дней

Три месяца пушистые друзья жителей сибиряков соревновались за звание главного котика Новосибирска 2023 года. В финал вышли двенадцать участников, однако победить может только один.

За двое суток количество голосов некоторых котиков превысило три тысячи. Лидирует победитель двенадцатой недели фотоконкурса по имени Геральт. Он набрал более 3500 лайков.

Прямо в хвост Геральту смотрят пепельная Йода, чёрно-белый Фёдор и черепашка Омина — они успели получить более 3200 лайков. Догоняет пушистых сорванцов малышка Матильда — у неё почти 3000 голосов.

Кот с грозной кличкой Шерхан и белая Снежа делят четвёртое место, набрав до 1600 лайков. Следом за ними идут Матильда и её клон (878 лайков), Пусик (504) и Барсик (345).

Отстают от остальных финалистов Микии и Макс — у них 36 и 15 голосов.

Каждый из двенадцати финалистов достоин звания главного котика Новосибирска. Выбирайте своего любимца и давайте вместе определим победителя! Голосовать можно раз в сутки, так что не забывайте заглядывать на сайт фотоконкурса и поддерживать участников.

В качестве награды победитель получит годовой запас корма Catland от генерального спонсора — компания Алейскзернопродукт имени Старовойтова.