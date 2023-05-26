Косметологи рассказали о свойствах яичной маски по бабушкиному рецепту

Эксперты рассказали, что маска из яиц действительно может убрать кожный жир, но глубоко не очистит.

Косметолог и пластический хирург Надежда Петраш рассказала, что маска для лица, сделанная из яиц, действительно помогает избавиться от небольшого слоя кожного жира, однако глубоко очистить кожу белок не способен. Кроме того, некоторым людям такая маска вовсе противопоказана, пишет «Секрет фирмы».

«Категорически противопоказана маска из яичного белка людям с аллергией на яйца. Её также не следует наносить на кожу, повреждённую акне или другими воспалительными процессами», — предостерегла специалист.

В свою очередь дерматолог, косметолог клиник DocMed и DocDeti Евгения Самойлова объяснила, чем именно опасно использование яичной маски аллергиками.

«Пациенты, которые имеют подтверждённую аллергию на яйца, могут столкнуться как с контактным дерматитом, так и с системными проявлениями — например, отёком Квинке», — поделилась она.

Напомним, косметолог предупредила об опасности инъекций ботоксом в раннем возрасте.