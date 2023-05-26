Мужчины - не дураки: три эти признака выдают женщин, у которых есть любовник

У влюблённой женщина всегда по-особому горят глаза. Но кто источник этого «огня»?! Если не вы – её законный супруг, то информация ниже по тексту для вас.

Если женщина идет с опущенной головой — у нее есть любовник! Если женщина идет с гордо поднятой головой — у нее есть любовник! Если женщина держит голову прямо — у нее есть любовник! И вообще — если у женщины есть голова, то у нее есть любовник! Это, конечно, народная шутка. На практике умная женщина, заведя любовника, четко разграничивает семью и любовника. Мужу и детям она и виду не подаст, но будет встречаться с «левым» мужчиной раз в неделю где-нибудь подальше от дома и так, что никто и никогда ничего не узнает.

Вот как описывают своё поведение те жёны, кто хоть раз заводил любовника: «В глазах у меня буквально горели чертики, так как я скрывала тайну, которую не должен знать муж. В быту это были перемены в моей внешности, в поведении, в поступках, так как я стала добрее и терпимее к миру», пишет на женском форуме девушка под псевдонимом Корица».

Другая участница форума описывает свое нахождение в «левых» отношениях немного иначе: «Я вдруг начала уважать мужчин, но не позволяла им переходить границы, при этом оставаясь соблазнительной и привлекательной. Я усиленно ухаживала за мужем, даже делала ему подарки, усыпляя тем самым его бдительность. Я полностью поменяла режим дня, разумно распределила своё свободное время. И очень была рада, если муж уезжал надолго в командировку».

Семейные психологи подтверждают эти мнения и уверяют, что наличие у женщины любовника написано на её лице и отражается в поведении. По их экспертным наблюдениям, всего три признака могут выдать неверную супругу

1. Резкие, беспричинные перепады настроения

Как бы ни была счастлива с любовником женщина, её изнутри будет постоянно грызть чувство вины. Оно заполнит всё внутренне пространство и мысли, что выразится в настроении. Например, ещё минуту назад она мило улыбалась мужу и детям, была всем довольна, как вдруг хмурит брови ни с того, ни с сего — возможно ей есть что скрывать от своего мужа.

2. Постоянная похвала мужу

Ворчливая жена вдруг начинает ценить и уважать мужа, хвалить за любой даже незначительный поступок, делать комплименты его внешности. Психологи называют это защитной реакцией, которая уводит в сторону все подозрения об измене.

3. Идеальная чистота в квартире

Если ранее жену не смущали разбросанные вещи, пыльный подоконник и грязь под ковром, но она вдруг начала наводить ежедневный блеск в квартире, то для мужа это первый сигнал об измене (так неосознанно жена заглаживает свою вину).