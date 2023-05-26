По периметру Первомайского сквера в Новосибирске устанавливают строительное ограждение

В июне в Новосибирске демонтируют все объекты на территории Первомайского сквера.

В Новосибирске строители устанавливают ограждение по периметру Первомайского сквера. Об этом сообщили в управлении по благоустройству общественных пространств мэрии.

В июне здесь будут демонтированы дорожки, бортовые камни, подпорная стенка, вазоны, светильники, указатели и объекты малых архитектурных форм. Не тронут только мемориальную доску «Герои Советского Союза Центрального района города Новосибирска» и скульптурную композицию «2000-летие Рождества Христова».

Скульптуры из сквера перевезут в Парк культуры и отдыха им. Ф. Э. Дзержинского.

В Первомайском сквере заменят тротуары, обустроят газоны, высадят новые деревья и кустарники, а также отремонтируют фонтан «Мишка», сделают две площадки, установят камеры видеонаблюдения и новое освещение. Новые павильоны появятся и на остановках общественного транспорта «Консерватория» и «Дом Ленина».

На реконструкцию сквера потратят 180 млн. рублей. Работы планируется завершить к ноябрю 2023 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Первомайский сквер в Новосибирске закроют на реконструкцию.