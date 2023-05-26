Под Новосибирском 9-летний мальчик провалился в открытый люк

Ребёнок упал в канализационный люк в Новосибирской области.

В микрорайоне Бердска девятилетний мальчик провалился в открытый люк. Как пишет местное издание «Свидетель», инцидент произошел сегодня около полудня возле торгового центра в городе. Свидетели происшествия не смогли освободить мальчика самостоятельно и немедленно вызвали сотрудников МЧС. На место происшествия прибыли пожарные, спасатели, полицейские и медики.

В МЧС уточнили, что ребёнка удалось вызволить.

Согласно очевидцам, ребенок был испуган, но вел себя смело. В процессе освобождения спасатели заметили, что мальчик жалуется на боль в ноге. После успешного спасения маленького жителя Бердска его передали медицинским работникам для осмотра и оказания помощи.

На место происшествия также прибыла коммунальная бригада с целью выяснить причины инцидента.

Прокуратура Бердска организовала проверку соблюдения законодательства в области жилищно-коммунального хозяйства. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.

Напомним, ранее в Новосибирске спасатели МАСС вытащили из Оби провалившуюся под лед собаку.