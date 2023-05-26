Премьера оперы «Сказка о рыбаке и рыбке» состоится в НОВАТе накануне Пушкинского дня

3 и 4 июня на сцене НОВАТа пройдёт премьера оперы Александра Кулыгина «Сказка о рыбаке и рыбке». Этот спектакль продолжит образовательный цикл «Пушкиниана».

Над новой постановкой работает команда Вячеслава Стародубцева — главного режиссёра театра и заслуженного деятеля искусств России. Именно по его инициативе началась системная работа по формированию детского оперного репертуара новосибирского театра. Теперь семейная афиша НОВАТа — одна из самых богатых и интересных среди российских музыкальных театров и включает постановки для детей разных возрастных групп.

При просмотре «Сказки о рыбаке и рыбке» зрители перенесутся на русский Север, к берегам Белого моря, а знакомая каждому история обретёт новые смысловые грани.

Как объясняет режиссёр-постановщик спектакля Вячеслав Стародубцев, команда театра старалась взглянуть на сказочный сюжет под другим углом. «Мне кажется, сказка Пушкина не просто учит быть благодарным, осуждает жадность и гордыню, но в реалиях нашего времени раскрывает идею о том, как урбанистическая цивилизация наступает на природу, губит ее, как заставляет отказываться от традиционного уклада жизни, попирает главные духовные ценности – любовь, благодарность, умение радоваться жизни, довольствуясь только действительно самым необходимым. В итоге мы вновь возвращаемся к природе, к истокам, ищем в них нечто важное, ценное, а наши раздутые амбиции вновь сдуваются до “разбитого корыта”». — рассказывает Вячеслав Стародубцев.

По его словам, в «Сказке о рыбаке и рыбке» представлены традиционные, но полярные качества, свойственные русскому человеку: «с одной стороны, покорность, доброта, умение быть благодарным, а с другой — размашистость и широта русского характера».

Художник-постановщик спектакля «Сказка о рыбаке и рыбке» Тимур Гуляев добавил, что местом действия спектакля была выбрана Архангельская губерния. Именно поэтому перед поиском нужных костюмов и декораций команде потребовалось изучить культуру этого региона.

«Выяснилось несколько любопытных моментов, которые добавили костюмам интересный колорит. Рыбаки этого края часто общались с иноземными моряками — с голландцами, с немцами, с британцами — оттуда они переняли моду носить шейные платки, чего больше нигде в России не было. А еще именно из-за этих контактов в Архангельской губернии начали ткать пестрядь — ткань, напоминающую шотландку, только имеющую собственную цветовую гамму. Благодаря этому народный костюм Архангельской губернии очень узнаваем и выделяется среди других. Вот эта пестрядь будет присутствовать и в костюмах к нашей сказке. А еще у нас будет очень особенный трон, а в чем его особенность и необычность — вы сможете увидеть на премьере», — делится Тимур Гуляев.

Вместе с Вячеславом Стародубцевым и Тимуром Гуляевым над новой постановкой цикла «Пушкиниана» работают: музыкальный руководитель и дирижер Евгений Волынский, художник по свету Ирина Вторникова, видеохудожник Вадим Дуленко, режиссер по пластике Сергей Захарин.

В постановке заняты солисты новосибирской оперы: Константин Буинов, Алексей Лаушкин, Никита Мухин (Старик), Галина Кузнецова, Екатерина Марзоева, Светлана Токарева (Старуха), Диана Белозор, Галина Петкевич, Дарья Шувалова (Рыбка), Ольга Обухова, Елизавета Целикова (Медведиха), Ольга Колобова, Ирина Новикова (Мамка, она же Нянька), Артем Акимов, Роман Верещагин, Максим Головачев (Ворон, он же 2-й стражник), Андрей Денисов, Виктор Дитенбир, Евгений Козырев (Парень, он же 1-й стражник), а также артисты миманса: Владислав Купрюхин, Сергей Мичурин, Дмитрий Романов, Артем Лойченко.

Премьера оперы А. Кулыгина «Сказка о рыбаке и рыбке» состоится 3 и 4 июня, 29 июля, 26 августа.