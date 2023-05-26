Школьник из Новосибирской области борется за жизнь после укуса клеща

Ребёнок из Новосибирской области впал в кому и едва выжил после укуса клеща.

В Кольцово, рабочем посёлке под Новосибирском, семья Затеевых сейчас борется за жизнь своего 15-летнего сына Вадика, который оказался в коме после укуса клеща в городском парке восемь лет назад. Сегодня они собирают средства на лечение мальчика, сообщает «АиФ-Новосибирск».

В то время Вадику было всего 8 лет, когда семья проживала в селе Майма Республики Алтай. Мальчик отправился на велосипеде в городской парк, а вечером его мама, Татьяна, обнаружила присосавшегося клеща на его голове.

После укуса у Вадика началась высокая температура, рвота и он жаловался на боли в руках. Семья обратилась в поликлинику, но им сказали, что это всего лишь простуда, и отправили домой. Однако ночью температура еще более повысилась, а к утру половина тела восьмилетнего мальчика была парализована. Врачи поставили диагноз: клещевой энцефалит.

Вадик впал в кому и провел неделю в реанимации. Родители пытались поддержать его, читая вслух и записывая сообщения на диктофон, чтобы он мог услышать их голос. Он впал в кому второй раз, так как потерял глотательный рефлекс и начал задыхаться при попытке пить воду. Ему ввели зонд для кормления.

У Вадика появились проблемы сс суставами и позвоночником. Ему необходимо было принимать сильные обезболивающие препараты в течение нескольких месяцев. После выписки он снова начал учиться сидеть, говорить и писать. Обследования показали, что у мальчика пострадала речь и опорно-двигательный аппарат. Сейчас парень занимается программированием.

«Это его отдушина. Если ребёнок не может бегать на улице и играть, то ищет домашние способы интересно провести время. В играх и интернете он может узнавать много нового и общаться— стесняется писать много, но что-то получается», — отметила Татьяна.

За последние восемь лет семья Затеевых переехала в Новосибирск в поисках квалифицированного лечения. Они также отправились в Китай на массаж иглами. Вадик продолжал обучаться дома и проявил интерес к программированию. В 2022 году он перенес две сложные операции на обеих ногах, после которых кости и сосуды ослабли, а кровообращение было нарушено. Благодаря помощи Русфонда были собраны средства на оплату реабилитационного курса.

Семья Затеевых сейчас снова нуждается в помощи. Вадик передвигается с помощью ходунков и специальных устройств для ног. Однако рост подростка создает дополнительные трудности, так как он уже превышает рост отца и продолжает расти.