Ученые смогли найти причину внезапной смерти младенцев

Американские ученые выяснили, что внезапная детская смерть обусловлена совпадением трех факторов.

Американские ученые установили, что синдром внезапной детской смерти обусловлен совпадением трех факторов: если ребенок находится в критическом периоде кардиореспираторного развития на первом году жизни, сталкивается с внешним стрессом, и если у ребенка есть биологическая аномалия. Об этом пишет RTVI со ссылкой на исследование в журнале Journal of Neuropathology & Experimental Neurology.

Авторы работы собрали для исследования ткани стволов головного мозга 70 младенцев, умерших в период с 2004 по 2011 год. Они обнаружили, что рецептор серотонина 2A/C изменяется в случаях внезапной детской смерти. Если же ребенок умер по понятным причинам, этого изменения не было.

Результаты проведенной работы подтверждают идею о том, что биологическая аномалия у некоторых младенцев делает их уязвимыми к смерти при определенных обстоятельствах.

Напомним, в Новосибирске в 2023 году снизилась детская смертность.