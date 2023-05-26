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общество

Ученые смогли найти причину внезапной смерти младенцев

Freepik, authors: StockPlanets

Американские ученые выяснили, что внезапная детская смерть обусловлена совпадением трех факторов.

Американские ученые установили, что синдром внезапной детской смерти обусловлен совпадением трех факторов: если ребенок находится в критическом периоде кардиореспираторного развития на первом году жизни, сталкивается с внешним стрессом, и если у ребенка есть биологическая аномалия. Об этом пишет RTVI со ссылкой на исследование в журнале Journal of Neuropathology & Experimental Neurology.

Авторы работы собрали для исследования ткани стволов головного мозга 70 младенцев, умерших в период с 2004 по 2011 год. Они обнаружили, что рецептор серотонина 2A/C изменяется в случаях внезапной детской смерти. Если же ребенок умер по понятным причинам, этого изменения не было.

Результаты проведенной работы подтверждают идею о том, что биологическая аномалия у некоторых младенцев делает их уязвимыми к смерти при определенных обстоятельствах.

Напомним, в Новосибирске в 2023 году снизилась детская смертность.

#исследования #смерть #младенец #причины смерти
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Дарья Бочкун
журналист

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