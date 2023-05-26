В Новосибирске 26 мая школьники начали сдавать ЕГЭ

С 26 мая выпускники одиннадцатых классов в Новосибирской области начали сдавать ЕГЭ.
В Новосибирской области с 26 мая начинается период сдачи экзаменов ЕГЭ. Первые из них — по химии, географии и литературе. Процедуру сдачу запустят вместе с главой минобра области Сергеем Федорчуком в школе №20. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Экзамен по химии в школе №20 будут сдавать 98 человек.
В этот день во многих других школах будут также сдавать географию, литературу и химию. К экзаменам приступят везде одновременно, в 10:00.
Даты следующих экзаменов:
· 26 мая — география, литература, химия;
· 29 мая — русский язык;
· 1 июня — математика базового и профильного уровней;
· 5 июня — история, физика;
· 8 июня — обществознание;
· 13 июня — иностранные языки (кроме раздела «Говорение»), биология;
· 16–17 июня — иностранные языки — «Говорение»;
· 19–20 июня — информатика.
После 20 июня начинается резервный период сдачи:
· 22 июня — русский язык;
· 23 июня — география, литература, иностранные языки (раздел «Говорение»);
· 26 июня — математика базового и профильного уровней;
· 27 июня — иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), биология, информатика;
· 28 июня — обществознание, химия;
· 29 июня — история, физика;
· 1 июля — резерв: по всем учебным предметам.
Дополнительный период сдачи ЕГЭ:
· 6 сентября — русский язык;
· 12 сентября — математика базового уровня.
Ранее Сиб.фм публиковал подробный регламент продолжительности каждого экзамена.