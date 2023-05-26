В Новосибирске 26 мая школьники начали сдавать ЕГЭ

С 26 мая выпускники одиннадцатых классов в Новосибирской области начали сдавать ЕГЭ.

В Новосибирской области с 26 мая начинается период сдачи экзаменов ЕГЭ. Первые из них — по химии, географии и литературе. Процедуру сдачу запустят вместе с главой минобра области Сергеем Федорчуком в школе №20. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Экзамен по химии в школе №20 будут сдавать 98 человек.

В этот день во многих других школах будут также сдавать географию, литературу и химию. К экзаменам приступят везде одновременно, в 10:00.

Даты следующих экзаменов:

· 26 мая — география, литература, химия;

· 29 мая — русский язык;

· 1 июня — математика базового и профильного уровней;

· 5 июня — история, физика;

· 8 июня — обществознание;

· 13 июня — иностранные языки (кроме раздела «Говорение»), биология;

· 16–17 июня — иностранные языки — «Говорение»;

· 19–20 июня — информатика.

После 20 июня начинается резервный период сдачи:

· 22 июня — русский язык;

· 23 июня — география, литература, иностранные языки (раздел «Говорение»);

· 26 июня — математика базового и профильного уровней;

· 27 июня — иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), биология, информатика;

· 28 июня — обществознание, химия;

· 29 июня — история, физика;

· 1 июля — резерв: по всем учебным предметам.

Дополнительный период сдачи ЕГЭ:

· 6 сентября — русский язык;

· 12 сентября — математика базового уровня.

Ранее Сиб.фм публиковал подробный регламент продолжительности каждого экзамена.