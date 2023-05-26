Обнаженная девушка в Новосибирске пришла на летнюю веранду ресторана на Добролюбова

В Новосибирске обнаженная девушка посетила летний ресторан.

В Новосибирске произошел инцидент, когда обнаженная женщина появилась на летней веранде ресторана, привлекая внимание окружающих.

Сотрудники ресторана, расположенного на улице Добролюбова, засняли происшествие на видео, которое затем было опубликовано в Telegram-канале «АСТ Black». На записи видно, что девушка находится в трусах и кроссовках, держа в руках остальную одежду, после чего начинает одеваться возле одного из столов.

Появление обнаженной женщины привлекло внимание и вызвало удивление посетителей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что полностью голая женщина искупалась в фонтане у ГПНТБ в Новосибирске. Нудистка вела себя совершенно расслабленно, не обращая внимание на большое количество прохожих у здания.

Также обнажённая женщина исполнила танец рядом с железно-дорожным вокзалом. Вскоре на место прибыли сотрудники полиции и увели танцовщицу в сторону отдела полиции.