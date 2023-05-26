В Новосибирске из-за сухой и поздней весны голодают птицы

В Новосибирской области из-за засушливой весны птицам не хватает червей и комаров.

К концу мая в Новосибирской области еще не появились комары, и судя по засушливой погоде, неактивны дождевые черви. Из-за этого в регионе голодают птицы. Об этом рассказал орнитолог Алексей Яновский в беседе с корреспондентом Сиб.фм.

В Новосибирской области в 2023 году весна наступила позднее, чем обычно: температура поднималась с задержкой в 3 недели от региональной нормы. К тому же в апреле и мае выпало на 24% меньше осадков, чем обычно. Из-за этого в регионе пересохли малые водоёмы, которые быстро прогреваются, и там комары уже не вылупятся из яиц. На больших водоёмах их еще нет, потому что они не прогрелись — и это займёт некоторое время.

«Все виды птиц, которые ловят комаров, уже прилетели. Ласточки, cтрижи, мухоловки, теплолюбивые чечевицы и иволги — уже ждать-то некого, только белопоясные cтрижи должны подлететь, и то они уже могли появиться. Так что у птиц проблемы сейчас с поиском корма», — объяснил эксперт.

Комары начинают вылупляться из яиц, когда температура водоёмов достигает +18 градусов. Обычно это в начале июня, но по данным на 26 мая, в Оби и Новосибирском водохранилище температура воды еще не превышала +13 градусов.

Алексей Яновский признался, что впервые видит, как дрозды и скворцы собирают одиночных муравьёв для кормёжки птенцов — хотя обычно в конце мая они должны собирать упитанных дождевых червей, которые после дождя вылезают на поверхность и ползут по асфальту.

Птицы выискивают именно одиночных муравьёв вдали от муравейников: когда насекомых много, они могут напасть на пернатого и нанести значительный вред.

Также орнитолог отметил, что в Новосибирской области в последние десятилетия стали редкими певчие скворцы: зимой в южных регионах их травят владельцы виноградников, а когда они прилетают в Сибирь, то сталкиваются с конкуренцией в лице черных cтрижей: уже долгие годы они выкидывают их яйца и птенцов из гнёзд и скворечников. Если скворчонок всё же вырастет, его может похитить сорока