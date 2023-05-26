В Новосибирске поженились студенты-медики из Франции и Китая

В Новосибирске француз Николь Пьер взял в жены аспирантку НГУ из Китая по имени Фань.

В Новосибирске заключили брак студенты из Франции и Китая. Молодые люди учатся в НГУ на врачей. Француз Николь Пьер и китайская студентка по имени Фань познакомились в университете на медицинском факультете с легкой руки общего друга.

Фань — аспирантка, а Николь- ординатор. Об этом сообщили региональном управлении по делам ЗАГС.

Кстати, для Новосибирска межнациональные браки не редкость. С начала текущего года в городе уже поженились граждане 23 стран: Швеции, Канады, Туниса, Кубы, Ирана, Египта, Франции, Кореи, Германии, Бельгии, Судана, Нигерии, Китая, Израиля, Турции и Монголии.

Напомним, ранее сообщалось, что Новосибирск вошел в пятерку городов с самыми дорогими в стране свадьбами. В областной столице, по мнению аналитиков, в среднем, готовы потратить на свадьбу более 300 000 рублей.