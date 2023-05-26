В Новосибирске скульптура «Сердце» в Первомайском сквере не пострадала при демонтаже

Скульптура «Сердце» в Первомайском сквере Новосибирска не раскололась от падения.

В пятницу, 25 мая, в Первомайском сквере Новосибирска демонтировали скульптуру «Сердце»: экскаватор уронил её ковшом с постамента на асфальт. В мэрии города уточнили, что скульптура не пострадала.

Для дальнейшей транспортировки в сад Дзержинского рабочие поменяли технику на ту, которая способна поднять вес до 20 тонн — это кран и грузовая платформа.

«Сердце аккуратно поднимут и установят в сад Дзержинского, как это было сделано с другими более легкими скульптурами. Подрядчика еще раз предупредили о необходимости проводить работы в соответствии со всеми инструкциями, аккуратно и бережно относиться к имуществу», – рассказала начальник МАУ «Горзеленхоз» Наталья Цветкова.

Все транспортированные из Первомайского сквера скульптуры очистят из специальной установки.

Вместе со скульптурами из сквера около площади Ленина перенесут дорожки, бортовые камни, подпорная стенка, вазоны, светильники, указатели и объекты малых архитектурных форм.