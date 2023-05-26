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общество

В Новосибирске вдвое увеличилось число вакансий для руководителей

Фото: pixabay.com

В Новосибирске резко вырос спрос на топ-менеджеров.

В Новосибирске за четыре месяца текущего года почти на 50% увеличился спрос на руководителей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил портал hh.ru.

Больше всего в компетентных управленцах нуждаются предприятия сферы розничной торговли — там такие вакансии составляют 11% от общего числа; бизнес-услуг, производства продуктов питания, логистики, строительства, финансовых и ИТ-компаний.

Работодатели предлагают топ-менеджерам от зарплату от 80 до 172 тыс. рублей. А тем, кто имеет опыт работы свыше 6 лет, — от 102 до 229 тыс. рублей.

Нехватка руководителей в регионе вызвана по большей части оттоком специалистов и появлением новых компетенций.

Напомним, ранее в областной столице назвали вакансии с зарплатой до 230 тыс. рублей. Больше всего в Новосибирске готовы платить мастеру по ремонту бытовой техники.

#Новосибирская область #вакансии
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