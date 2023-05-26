В Новосибирской области закрывшаяся обувная фабрика продолжает искать инвесторов

В Бердске под Новосибирском закрывшаяся обувная фабрика уже почти год ищет инвесторов.

Обувная "Фабрика С-Теп" из Бердска, Новосибирской области, которая является частью OR Group, временно закрыта, а поиск инвестора продолжается. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова.

В настоящее время предприятие закрыто, и лишь некоторые сотрудники присутствуют на месте для поддержки инфраструктуры.

В августе 2022 года "С-Теп" приостановила свою деятельность, и тогда же правительство области начало поиск финансирования для возобновления производства. Несмотря на активные поиски инвесторов и переговоры, на данный момент не удалось достичь соглашения, однако существует надежда на то, что потенциальные инвесторы могут проявить интерес в будущем, возможно, ожидая более выгодных условий.

В апреле 2023 года сообщалось, что ООО "Вектор" из Москвы заключило договор аренды площадей фабрики в Бердске и начало производство обуви в небольших объемах. Было направлено обращение к основному кредитору фабрики — банку ВТБ — с предложением рассмотреть возможность заключения долгосрочного договора аренды с правом последующего выкупа без нарушения требований и прав других основных кредиторов.

ООО "Фабрика С-Теп" было признано банкротом в октябре 2022 года.