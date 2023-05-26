Вице-президент РТС Барзыкин рассказал о главной проблеме летнего отдыха в Крыму

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин объяснил, что основная проблема на данный момент — закрытые аэропорты на юга России.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал информацию о снижении цен на отдых в Крыму в 2023 году. По его словам, Минэкономразвития выделяло 2,7 млрд рублей поддержки для турбизнеса Крыма, однако такой меры поддержки не хватит, пишет Pravda.Ru.

«Но полностью, конечно, не компенсируют снижение цен, приток в Крым. Потому что во многом люди просто не могут туда приехать — не на чем», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что основной проблемой до сих пор остаются закрытые аэропорты юга России, на которые обычно ложится перевозка трети туристов.

«Как прямое финансирование, так и, конечно, решение транспортной логистики. Вот это самый основной вопрос. Поэтому цены уже снижены. Можно, конечно, хотя бы один аэропорт открыть, тот же Краснодар дополнительно. И уже из Краснодара легче в Крым подвезти гостей. Но пока этот вопрос не решен», — резюмировал он.

Напомним, вице-президент РСТ Барзыкин назвал стоимость недельного отдыха в Грузии после запуска полетов.