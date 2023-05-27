В Новосибирске волонтеры заботятся о брошенных цирковых медведях

В Новосибирске Дмитрий Шахов приглашает всех желающих помочь волонтерам устроить мишкам комфортную жизнь.

В Новосибирске 27 мая представители общественной экологической инспекции новосибирского отделения Всероссийского общества охраны природы во главе с председателем Дмитрием Шаховым навестили медведей, которых волонтеры забрали у дрессировщиков Герасимовых. Видеозапись этого события была опубликована в сети Интернет.

Напомним, пятерых бывших цирковых медведей изъяли у дрессировщиков, которые их бросили, и готовят к обследованиям и переводу в реабилитационный центр. Мишки долгое время находились в ужасных условиях, без еды и воды.

На сегодняшний день их готовы принять реабилитационные центры в Ленинградской области и Подмосковье, но для этого медведи должны сначала пройти необходимые обследования.

На видео, опубликованном Дмитрием Шаховым, видно, что в помещении, где сейчас содержатся медведи, уже успели навести порядок. Клетки регулярно чистят и обеспечивают подстилкой из сена, а для медведей готовят свежую пищу. Предусмотрены и витаминные добавки в виде моркови и фруктов. Причем кушают медведи теперь исключительно из чистой посуды.

Сейчас за ними ухаживают четверо волонтеров. Дмитрий Шахов отметил, что работы много, а потому дополнительные руки не помешают, и призвал всех неравнодушных подключиться и помочь заботиться о животных. Кстати, сами мишки уже почувствовали человеческую доброту и ласку и с удовольствием общаются с тем, кто о них заботится.

Напомним, ранее сообщалось, что старые цирковые медведи могут не пережить перелет из-за проблем со здоровьем.