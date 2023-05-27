Названа самая пугающая школьников фраза на ЕГЭ

Психолог Александр Поляков советует не говорить выпускникам перед ЕГЭ фразу «возьми себя в руки».

Родителям не стоит говорить своим детям перед сдачей ЕГЭ фразы «старайся не думать об этом», «что ты так загоняешься» или «возьми себя в руки», так как они лишь нервируют выпускников. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал кандидат психологических наук Александр Поляков.

«Не лишайте его права на ошибку. «Если ты не сдашь ЕГЭ...» — и дальше идет список угроз. Чем больше вы ребенка накручиваете, тем больше вероятность, что он провалится. Потому что нервно-психическое напряжение снижает когнитивные функции», — отметил эксперт.

Поляков подчеркнул, что выпускник будет соображать намного хуже из-за страха подвести родителей, а если сдаст ЕГЭ успешно, то «невроз с ним по жизни останется».

Напомним, называны вузы России с самыми низкими проходными баллами ЕГЭ-2023.