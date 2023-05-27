Ненавистный борщевик: дачники делятся секретным способом борьбы с опасным сорняком

Опытные российские дачники и огородники называют борщевик стихийным бедствием, ведь этот вредоносный сорняк способен в самое короткое время вытеснить с любого земельного участка все культуры. Портал «Сиб.фм» собрал самые действенные способы борьбы с этим коварным и ядовитым для человека растением.

Разновидностей борщевика существует великое множество. По подсчётам современных российских агрономов, не менее десятка сортов, однако не все из них ядовиты (сибирский или крымский безопасны). Отличить нетоксичный борщевик от опасного можно по некоторым характерным признакам. Так, ядовитое растение обладает следующими показателями:

· крупная и широкая пластина листа с шершавыми и рваными краями;

· высота два и более метра;

· пушок с сиреневатыми вкраплениями на стебле.

Больше всего зарослей борщевика в Северо-Западном и Центральном регионах нашей страны, в частности в Ленинградской, Псковской, Тверской, Воронежской, Московской и других областях. Несмотря на неустанную борьбу, он продолжает распространяться на север, в Вологодскую область, и на восток — в Поволжье (Татарстан, Нижегородскую область, Удмуртию, Мордовию).

Вывести этот коварный сорняк сложно, но можно, уверяют и профессиональные агрономы, и народные эксперты. По их единодушному мнению и многолетним наблюдениям, лучше это делать разными методами: гербицидами, народными и механическими средствами.

1. Механические средства:

- выкапывание (обязательно в защитной одежде) лучше начинать ещё до появления соцветий, ка можно глубже подкапывая корень (оставлять в земле даже небольшие фрагменты не рекомендуется, так как на них могут находиться спящие почки);

- выкашивание проводят на молодых побегах надземной части растения каждый месяц (при необходимости через две-три недели). Скошенный материал нужно уничтожить;

- удаление соцветий: взять плотный пластиковый пакет, надеть его на соцветие и зафиксировать. Острым ножом перерезать стебель. Собранные таким образом зонтики сжечь.

2. Народные средства:

- поваренную соль рассыпать по заражённому борщевиком участку из расчета 1 500-2 000 г на кв. м. Затем почву глубоко взрыхлить, чтобы вещество попало в глубокие слои (помните, что земля под солью становится непригодной для посадок);

- на основе уксуса: через шприц ввести уксус в ткани стебля и корень или опрыскать борщевик раствором из литра воды, двух пакетиков лимонной кислоты, литра уксусной эссенции, четырех столовых ложек моющего средства и 50 мл спирта или после срезания зонтиков внутрь стебля залить уксусную эссенцию.

3. Гербициды:

- «Раундап», «Ураган» или «Торнадо-форте» применять строго по инструкции, чтобы не навредить плодово-овощным и ягодным культурам.

Эксперты рекомендуют комбинировать разные методы или чередовать их между собой.