Новосибирск или Красноярск? Названа причина, по которой столицу России могут перенести в Сибирь

Колоссальное перенаселение столичного региона, глобальное потепление на планете – что ещё должно случится, чтобы столицу нашей Родины перенесли в благоприятные территории. Все ответы – ниже по тексту.

Первым, кто задумался о переносе столицы в Зауралье был Пётр Первый, который был вынужден бежать из Москвы, потому что бюрократические расходы даже в его эпоху были бременем для развития, говорил еще Олег Дерипаска в 2009 году в интервью испанской газете El Pais.

Кроме того, ещё во время Гражданской войны (период двоевластия), условную столицу переносили в Омск. Там располагалось Российское правительство во главе с Колчаком из Белого движения.

Вторую и более современную версию переноса столицы выдвинул Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. По его экспертному мнению, тот же Новосибирск уже чувствовал себя центром России в 1942 военном году, когда в город эвакуировали не только заводы из европейской части страны, но и театральные коллективы, экспозицию и запасники Третьяковской галереи. К тому же, потенциальной атомной бомбе намного дальше лететь до Западной Сибири, чем до Москвы, пояснил Журавлёв.

В 2012 году о переносе столицы вспомнил Сергей Шойгу, заявивший, что место федерального центра в Сибири: «Это позволит ограничить поток людей с восточных регионов России в центральные», пояснил он тогда.

Подобный проект продвигал и депутат Дмитрий Савельев. Его предложения ограничивались трансформацией Новосибирска в «третью столицу» с переносом туда Минрегиона и Минвостокразвития.

Все эти прения не прошли мимо главы нашего государства Владимира Путина. В 2014 году он высказывался о переносе в Сибирь, но не столицы, а части федеральных органов власти: «Допустим, Красноярск является подходящим, на мой взгляд, для этого местом», предполагал президент РФ. Спустя семь лет, в 2021 году во время прямой линии, он повторил, что «перевод федерального Правительства в Сибирь не решит существующие проблемы, а перевести туда стоит как минимум крупные компании и головные офисы».

В нынешнем непростом 2023 году вновь поднялись вопросы переноса Москвы. Теперь о них заговорили климатологи, которые бьют тревогу из-за глобального потепления на планете.

По их расчётам, при наихудшем сценарии мировая температура поднимется на 4,5-5 градусов Цельсия. В этом случае жить летом в Москве станет невозможно: «Такой вариант маловероятен, хоть и возможен. Если же глобальное потепление все-таки опередит по темпам прогнозы, столица России переедет в более прохладный регион. Главным городом страны могут стать Красноярск или Новосибирск», пояснил российский климатолог, руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы.