Троицкая родительская суббота в 2023 году: нужно или нет идти на кладбище 3 июня 2023 года

Поминальный день или Вселенское богослужение — особый день поминовения усопших. Только две из одиннадцати таких родительских суббот церковного календаря называются вселенскими: Мясопустная и Троицкая. Ближайшая их них выпадает на 3 июня (предшествует празднику Пресвятой Троицы). Подробности проведения читайте ниже.

Духовный смысл «вселенских» заупокойных богослужений — в молитве за всех преждепочивших православных, независимо от их личной близости нам. Потому и основное внимание в эти дни тем, кого некому помянуть, ведь все люди на земле соединены высшим родством – родством во Христе, поясняют эксперты православного портала «Правмир». По их словам, июньская родительская суббота получила название Троицкой, поскольку проходит накануне праздника Святой Пятидесятницы. Эта суббота так же, как и Мясопустная, предваряет собой вхождение в пост, который начинается через седмицу (неделю) и именуется Апостольским.

По мнению российских священнослужителей, поминальная суббота, исполненная трагизма смерти – но и великого покоя, дарованного нам тем, кто смертию победил смерть.

По наблюдениям верующих, которые стремятся в этот день посетить церкви, в Троицкую родительскую субботу складывается ощущение, что храм переполнен и мы с нашими усопшими стоим локоть к локтю. Священники объясняют это тем, что, когда мы молимся об усопших на Литургии, мы молимся не столько о них, сколько вместе с ними: «Но вместе с тем – нам не тесно, мы — в свете и просторе Субботы, утра Воскресения. Потому что не мы перешли в «загробный мир», и не усопшие проникли назад в нашу земную юдоль – мы вместе с ними вступаем в невечернее Царство, в пространство жизни вечной», пояснил российский священник Сергий Круглов.

Родительские субботы, посвященные нашим покойным словно напоминают нам о главном: родовая связь поколений, связь живых и усопших, связь между собой живых, объединенных общими усопшими предками, общезначимыми для рода личностями, событиями, памятными местами. Потому православная Церковь призывает бережно относиться к родительским субботам как средству единения людей именно потому, что христианская традиция поминовения усопших помогает осмыслить единство человеческого рода в Отце Небесном, к усыновлению Которому мы все призваны.

Что касается посещения кладбищ 3 июня 2023 года в Троицкую Родительскую субботу, то, по мнению служителей российских храмов, на погосты ездить можно, но необязательно: «Если получается совместить Богослужение с поездкой на могилу – хорошо, но не забудьте на кладбище помолиться об усопшем», разъяснил протоиерей Игорь Фомин.