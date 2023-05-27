Турнир «Чемпионы вызывают чемпионов» пройдет в Новосибирске 28 мая

28 мая в Новосибирске пройдут крупные соревнования «Чемпионы вызывают чемпионов» — в столицу Сибири съедутся именитые спортсмены, которые принимают участие в боях без правил.

Турнир «Чемпионы вызывают чемпионов» пройдёт на площадке «Локомотив-Арена» 28 мая в 15.30. Это уже традиционное мероприятие, посвящённое памяти спортивного журналиста Сергея Лукинского, который ушёл из жизни в 2019 году.

«В рамках традиционного турнира состоятся 12 поединков в разных видах спорта: бокс, тайский бокс, кикбоксинг (К-1), ММА, рукопашный бой, киокусинкай (каратэ), фехтование на колясках (спорт ПОДА), тхэквондо МФТ»,

- анонсировали мероприятие в министерстве спорта Новосибирской области.

Так, это один из самых зрелищных и посещаемых чемпионатов России по смешанным единоборствам. Приедут и спортсмены под стать из ведущих школ Магнитогорска, Иркутска, Тамбова и Красноярска. Также состоится международный турнир «Россия-Таджикистан».

«На ринге по олимпийским правилам бокса встретятся финалист первенства мира, новосибирец Даниил Тетерев и финалист первенства Таджикистана Эрадж Насриддинов, — добавили в министерстве спорта Новосибирской области. — В ММА будет проведён пятираундовый поединок по любительским правилам за пояс турнира «Чемпионы вызывают чемпионов» между иркутянином Анатолием Надратовским и новосибирцем Александром Педусоном».

Напомним, в прошлом году за Кубок Новосибирской области по единоборствам памяти спортивного журналиста Сергея Лукинского сразились 24 спортсмена. Также сын корреспондента Николай Лукинский обещал сразиться с выходцем из рукопашного боя и панкратиона, МСМК по полноконтактному каратэ Александром Царевым в "медиа-поединке".