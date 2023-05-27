Убийство жены из ревности житель Новосибирской области пытался списать на ковид

Новосибирский областной суд поставил точку в резонансном убийстве женщины из Татарска – с ней расправился ревнивец-муж, а потом пытался инсценировать болезнь жены.

42-летний Андрей Поддубный в начале марта прошлого года задушил из ревности свою жену. Несколько дней мужчина скрывал этот факт, имитируя болезнь женщины после ковида. В Татарском районном суде он утверждал, что просто не заметил её смерть, распивая коньяк.

«Какое-то время он к Поддубной Т. не подходил. Затем заметил, что не слышит её шумного дыхания, подошёл к ней. Она лежала в кровати в спальне, не дышала, пульс не прощупывался. Он начал проводить реанимационные мероприятия – массаж сердца и искусственное дыхание, но результата не было, поэтому он вызвал «скорую помощь», — говорится в приговоре Татарского районного суда. – Он очень любил жену, поэтому иногда ревновал. Но не убивал её, так как знал, что без неё он никому не нужен. Кроме того, он хочет пояснить, что поисковый запрос «подъязычная артерия» в своём мобильном телефоне он сделал потому, что видел в приложении «Телеграмм» стикер (картинку), на которой изображена лягушка, у которой изо рта торчали два шприца, он хотел узнать, почему у лягушки изо рта торчат шприцы».

Именно этот запрос, в том числе, помог следователям раскрыть убийство. У жертвы была пережата артерия под языком, а в момент смерти жены Андрей искал в интернете именно эту информацию.

Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что мужчина мог находиться в состоянии наркотического опьянения. А приступы агрессии из-за ревности жены у мужчины случались и раньше. К тому же, сестра погибшей Татьяны рассказала, что зять звонил в ночь смерти женщины и кричал в трубку, что её больше нет. В итоге суд признал вину А. Поддубного.

«Действия подсудимого суд квалифицирует по статье 105 ч. 1 УК РФ, как убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, — сказано в решении Татарского районного суда.

– Назначить А. Поддубному наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима».

Это решение Андрей Поддубный пытался обжаловать в вышестоящей инстанции – Новосибирском областном суде, пытаясь доказать, что жену он не душил.

«Приговор в итоге оставлен без изменения, апелляционная жалоба о невиновности — без удовлетворения. Жалобы осужденного и адвоката отклонены», — прокомментировала прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова.

Также напомним, что в апреле этого года жительница Новосибирска пыталась заживо сжечь свою соперницу: смерть конкурентки смогли предотвратить только находившиеся рядом мужчины.