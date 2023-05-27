В Кремле обратились к россиянам с официальным заявлением по СВО

В Сети все чаще появляются слухи о проведении всеобщей мобилизации параллельно с весенним призывом и военными сборами.

В Кремле опровергли слухи о проведении всеобщей мобилизации в России.

"Такой вопрос не обсуждается в Кремле", — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Слухи о мобилизационной кампании в России усилились после старта с 1 апреля весеннего призыва. Отмечалось, что в рамках призыва планируется призвать более 145 000 человек. При этом возросло количество новостей в интернете о том, что параллельно с призывом будет проводиться всеобщая мобилизация.

Слухи о возможной мобилизации подогревались и стартом военных сборов запасников.

Однако официального подтверждения нет.