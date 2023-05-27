В Новосибирск в начале рабочей недели придут дожди

В Новосибирске эти выходные станут последними теплыми днями перед очередным похолоданием.

В Новосибирск с понедельника, 29 июня, придут дожди. Об этом информируют погодные он-лайн сервисы. Нынешние выходные — последние теплые деньки перед очередным похолоданием.

Так, по данным сервиса «Яндекс Погода», в субботу воздух в сибирской столице прогреется до +18 градусов, будет облачно. В воскресенье еще немного потеплеет — до +20.

Но уже в понедельник столбики термометров опустятся до +11... +14 градусов, вероятны дожди. Погодный сервис Рамблера дает более оптимистичный прогноз — до +17 с вероятностью осадков в 20%.

А «Майл. ру», наоборот, прогнозирует более сильное похолодание — до +9 градусов.

В целом, по данным Яндекса, в мае жителям Новосибирска выпадет всего 8 солнечных дней. Пасмурных дней будет 14, а 9 дней будут идти затяжные дожди.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2023 году будет самое необычное лето.