В Новосибирске клинику НИИТО обанкротили из-за долгов

Арбитражный суд Новосибирской области признал АНО «Клиника НИИТО» банкротом и ввёл процедуру внешнего управления.

Накануне соответствующее решение вынес Арбитражный суд Новосибирской области. Напомним, эта процедура длится с конца 2021 года. Тогда медицинское учреждение задолжало кредиторам 20 миллионов рублей.

Введение внешнего управления, по мнению большинства кредиторов, помогло бы клинике НИИ травматологии и ортопедии рассчитаться с долгами и продолжить работу. Так считает и адвокат адвокатского бюро Sollars Владислава Бояринова. На неё ссылается издание «РБК».

«Случай не совсем типичный для введения ликвидационной процедуры: клиника имеет высокие показатели выручки, за последние несколько лет достаточно большой объем кредиторской задолженности был погашен. Таких организаций, как АНО Клиника НИИТО, в Новосибирской области мало, и вопрос является не просто правовым или экономическим, но и социальным», — отмечает Владислава Бояринова.

Напомним, клиника НИИТО имеет 8 операционных, где каждую неделю проводятся уникальные операции, аналогов которым не делают в России. За год через врачей НИИ травматологии и ортопедии проходят до 320 тысяч пациентов со сломанными позвоночниками и конечностями. За некоторых получивших подобные травмы в других медицинских учреждениях даже не берутся.