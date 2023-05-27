В Новосибирске крупные пищевые предприятия увеличат производительность на 5%

В Агентстве инвестиционного развития Новосибирской области нашли решение для повышения производительности пищевых предприятий на 5%.

В Новосибирской области подводят предварительные итоги в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда». В нём принимают участие стратегически важные для региона предприятия.

«Пищевая промышленность имеет колоссальное социально-экономическое значение для региона, так как удовлетворяет потребности населения в продуктах питания и отражает уровень жизни. Нас не может не радовать, что значительная часть участников нацпроекта "Производительность труда" — предприятия пищевой промышленности», — отметил министр экономического развития области Лев Решетников.

Так, в Агентстве инвестиционного развития Новосибирской области отмечают, что в ближайшее время предприятия, с конвейера которых выходит молочная и рыбная продукция, намерены увеличить производительность на 5%. В ближайшем году это станет возможным благодаря внедрения технологий бережливого производства.

Также напомним, что в мае у правительства Новосибирской области на особом контроле стоит посевная: на поддержку аграриев уже выделено больше 2 миллиардов рублей.