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экономика общество

В Новосибирске крупные пищевые предприятия увеличат производительность на 5%

Фото: freepik.com

В Агентстве инвестиционного развития Новосибирской области нашли решение для повышения производительности пищевых предприятий на 5%.

В Новосибирской области подводят предварительные итоги в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда». В нём принимают участие стратегически важные для региона предприятия.

«Пищевая промышленность имеет колоссальное социально-экономическое значение для региона, так как удовлетворяет потребности населения в продуктах питания и отражает уровень жизни. Нас не может не радовать, что значительная часть участников нацпроекта "Производительность труда" — предприятия пищевой промышленности», — отметил министр экономического развития области Лев Решетников.

Так, в Агентстве инвестиционного развития Новосибирской области отмечают, что в ближайшее время предприятия, с конвейера которых выходит молочная и рыбная продукция, намерены увеличить производительность на 5%. В ближайшем году это станет возможным благодаря внедрения технологий бережливого производства.

Также напомним, что в мае у правительства Новосибирской области на особом контроле стоит посевная: на поддержку аграриев уже выделено больше 2 миллиардов рублей.

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Елена Отмахова
журналист

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