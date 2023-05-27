В Новосибирске полиция начала проверку из-за некорректной работы камеры видеофиксации нарушений на Октябрьском мосту

В Новосибирске камеры видеофиксации нарушений ПДД стали причиной массового нарушения прав граждан.

В Новосибирске назначена служебная проверка по факту несоответствия материалов, поступивших в октябре 2022 года с камеры фото- и видеофиксации, установленной на Октябрьском мосту. Внимание к проблеме привлек председатель местного отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков, который обжаловал постановление суда по делу об административном правонарушении и штраф в размере 500 рублей. Об этом сообщило издание «РБК. Новосибирск» со ссылкой на ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным прокуратуры, которая рассмотрела жалобу Ащуркова, временные дорожные знаки «Ограничение максимальной скорости до 40 км/ч», установленные на Октябрьском мосту в октябре 2022 года, были зачехлены, поэтому водители в принципе не могли следовать их указаниям.

Однако камера фотовидеофиксации продолжала работать и фиксировала несуществующие нарушения скоростного режима. Это стало причиной массового нарушения прав водителей. По результатам проверки в отношении Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений вынесены соответствующие постановления.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске установили дорожные камеры с фиксацией непристёгнутого ремня безопасности.