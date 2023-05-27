В Новосибирске после минусового похолодания потеплеет до +19 градусов

После похолодания в Новосибирск придёт летнее потепление: в выходные, 27 и 28 мая, будет более + 19 градусов.

В Новосибирске на этой неделе наблюдалось похолодание: в ночь на субботу, 27 мая, столбик термометра опускался до минусового показателя.

«Ночью 27 мая сохранится погода без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха +4, +6 С, в пригороде +1, +3 С, местами заморозки до -2 С», — сообщает Западно-Сибирское УГМС.

А вот днём в предстоящую субботу, 27 мая, столбик термометра начнёт резко расти. Температура воздуха прогреется до +17... +19 градусов. При этом день будет ясным.

Западно-Сибирский гидрометцентр пока не даёт точного прогноза на предстоящее воскресенье, 28 января, однако погодные интерет-сервисы показывают и дальнейшее потепление – выше +21 градуса.

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