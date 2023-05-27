В Новосибирске учредитель «Новоколледжа» Сергей Чернышов* признан иноагентом

В Новосибирске учредитель «Новоколледжа» Сергей Чернышов* внесён в список иностранных агентов 26 мая.

26 мая список иностранных агентов расширился. В список иноагентов попали фронтмен рок-группы «Би-2» Егор Бортников*, директор Берлинского центра Карнеги* по изучению России и Евразии Александр Габуев*, ведущая «Популярной политики» Ирина Аллеман*, экономист Владислав Иноземцев*, антрополог и фольклорист Александра Архипова*, юрист Анна Пшеничная*, глава «Совета матерей и жен» Ольга Цуканова*, бывший депутат Госдумы от «Единой России» Магомед Гаджиев*, организации «Общенародный союз возрождения России»* и движение «Совет матерей и жен»*.

В этом списке директор «Новоколледжа» Сергей Чернышов* — на пятом месте. Также указано, по каким причинам он внесён в перечень иностранных агентов.

«С.А. Чернышов* распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, — говорится на сайте Минюста РФ.

– Участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ. Выступал против специальной военной операции на Украине».

Хотя следует отметить, что Сергей Чернышов* ещё год назад заявил, что покидает команду Новоколледжа, в июне 2022-го он не нашел общего языка с другими учредителями образовательной организации. При этом «развод» прошел цивилизованно без лишних скандалов.

Сам педагог скандально известен тем, что защищал студентов, участвовавших в политических митингах, в судах, называл Александра Невского коллаборационистом и призывал уволить педагогов, поддержавших спецоперацию на Украине.

*Сергей Чернышов 26 мая 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России внесен в реестр иностранных агентов.

*Егор Бортников, Александр Габуев, Ирина Аллеман, Владислав Иноземцев, Александра Архипова, Анна Пшеничная, Ольга Цуканова, Магомед Гаджиев, организации «Общенародный союз возрождения России» и движение «Совет матерей и жен» внесены Минюстом в список иноагентов 26 мая.