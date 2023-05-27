В Новосибирске жители Первомайки рассказали о похоронах участника СВО Евсеева

Вчера, 26 мая, в Новосибирске похоронили жителя Первомайского района Александра Евсеева – мужчина погиб на СВО и был посмертно награждён Орденом Мужества.

Информация о похоронах 46-летнего ефрейтора Александра Евсеева появилась в паблике «Моя Первомайка» в социальной сети «ВКонтакте» — героя похоронили вчера, 26 мая. На церемонию прощания собралось несколько сотен местных жителей – в основном это те, кто проживает на территории ТОС «Звёздный».

«Александр Александрович закончил 154-ую школу в Речпорту. Работал в литейном цехе Новосибирского Электровозоремонтого завода, — рассказывают о герое жители Первомайки. — В сентябре прошлого был призван в зону проведения специальной военной операции в рамках частичной мобилизации. Спустя полгода, 02/04/2023, погиб при неизвестных обстоятельствах на территории Луганской Народной республики. Посмертно награждён Орденом Мужества».

Каждый, кто знал Александра Евсеева лично, характеризует мужчину как надёжного друга и брата. В своей жизни до СВО ефрейтор всегда был порядочным семьянином, у него осталось трое детей.

«Мы приносим искренние соболезнования семье Александра Александровича. Нам не удастся подобрать слова, чтобы унять вашу боль, но мы сделаем всё, чтобы подвиг героя, стоявшего до конца за жизнь и свободу наших соотечественников, не был забыт»,

- приносит соболезнования родным и близким сообщество, к которым присоединяется и редакция Сиб.фм.

Также напомним, что сегодня прошли похороны в Куйбышевском районе Новосибирской области: там простились погибшим на СВО бойцом ЧВК «Вагнер» Максимом Шулаевым.